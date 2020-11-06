ВПК оценила ущерб «Морскому старту» после демонтажа оборудования США

В России не считают значительным ущерб, нанесенный плавучему космодрому «Морской старт» после демонтажа американского оборудования, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.

«Посмотрели на то, что демонтировано американцами. Boeing забрал свое оборудование, но оно нам в России и не нужно. Плюс убрали аппаратуру управления и телеизмерений – компьютерную технику прошлого века. Там стояли вычислительные машины еще на бобинах. Все это сейчас можно заменить небольшим компьютером», – передает сообщение Иванова РИА «Новости».

Ранее в ВПК сообщали, «Морской старт», принадлежащий группе S7, в перспективе может заинтересовать Министерство обороны для запуска военных спутников.

Напомним, проект «Морской старт» был создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет «Зенит» из экваториального района Тихого океана. В 2014 году работа комплекса была приостановлена из-за отказа Украины, где производились эти ракеты, поставлять носители. В 2016 году «Морской старт» за 150 млн долларов приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски.