Дано объяснение проблеме согласования новых программ Роскосмоса

Проблема согласования в правительстве новых космических программ Роскосмоса связана с тем, что они вносятся не единым документом, а по отдельности, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.

Иванов заявил, что в данный момент Роскосмос «вносит каждую эту программу отдельно», и «один департамент приходит в правительство с программой сверхтяжелой ракеты, другой – с программой «Сфера», третий принес ГЛОНАСС», передает РИА «Новости».

«Если мы говорим о единой космической программе, то логично собрать все вместе и представить единым документом. Это пока не сделано», – добавил он.

Всего Роскосмос намерен до конца 2020 года утвердить в правительстве четыре новых программы: программу создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной спутниковой системы «Сфера», развития системы ГЛОНАСС и Единую космическую программу до 2030 года.

Также Иванов рассказал, что плавучий космодром «Морской старт», принадлежащий группе S7, в перспективе может заинтересовать Минобороны для запуска военных спутников.

«Вопрос сложный. Проект «Рокот» тоже начинался как коммерческий, а закончился военными запусками. Сейчас «Морской старт» полностью коммерческий проект, где помощь государства необходима, но в ограниченном объеме», – сказал он.

Напомним, проект «Морской старт» был создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет «Зенит» из экваториального района Тихого океана.

В 2014 году работа комплекса была приостановлена из-за отказа Украины, где производились эти ракеты, поставлять носители. В 2016 году «Морской старт» за 150 млн долларов приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски.

Также в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых Роскосмос должен был выполнить поручение по созданию ракетного комплекса сверхтяжелого класса и космической группировки в рамках проекта «Сфера».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст главы государства критики заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.

Затем он заявил, что утверждения программ создания многоспутниковой группировки «Сфера» и сверхтяжелой ракеты до сих пор нет из-за вопросов финансирования.

После стало известно, что Роскосмос запросил у правительства 1,5 трлн рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера».Иванов заявил, что в данный момент Роскосмос «вносит каждую эту программу отдельно», и «один департамент приходит в правительство с программой сверхтяжелой ракеты, другой – с программой «Сфера», третий принес ГЛОНАСС», передает РИА «Новости».

«Если мы говорим о единой космической программе, то логично собрать все вместе и представить единым документом. Это пока не сделано», – добавил он.

Всего Роскосмос намерен до конца 2020 года утвердить в правительстве четыре новых программы: программу создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной спутниковой системы «Сфера», развития системы ГЛОНАСС и Единую космическую программу до 2030 года.

Также Иванов рассказал, что плавучий космодром «Морской старт», принадлежащий группе S7, в перспективе может заинтересовать Минобороны для запуска военных спутников.

«Вопрос сложный. Проект «Рокот» тоже начинался как коммерческий, а закончился военными запусками. Сейчас «Морской старт» полностью коммерческий проект, где помощь государства необходима, но в ограниченном объеме», – сказал он.

Напомним, проект «Морской старт» был создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет «Зенит» из экваториального района Тихого океана.

В 2014 году работа комплекса была приостановлена из-за отказа Украины, где производились эти ракеты, поставлять носители. В 2016 году «Морской старт» за 150 млн долларов приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски.

Также в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых Роскосмос должен был выполнить поручение по созданию ракетного комплекса сверхтяжелого класса и космической группировки в рамках проекта «Сфера».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст главы государства критики заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.

Затем он заявил, что утверждения программ создания многоспутниковой группировки «Сфера» и сверхтяжелой ракеты до сих пор нет из-за вопросов финансирования.

После стало известно, что Роскосмос запросил у правительства 1,5 трлн рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера».