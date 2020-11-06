ФСБ задержала члена террористической организации в Адыгее

В Адыгее сотрудники правоохранительных органов задержали выходца из Средней Азии, причастного к деятельности членов запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», планировавших теракты в Волгограде, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ России по республике.

В сообщении ведомства указывается, что «задержанный в своем аккаунте в социальной сети «Одноклассники» размещал аудио и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению террористических актов в России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам», передает ТАСС.

«УФСБ в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», – говорится в сообщении.

Ранее в Казани разгромили ячейку террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).