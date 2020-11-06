Названы запрещенные при коронавирусе продукты

Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя, рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни, напомнил Кузьменко. По его словам, следует избавить рацион от соленых продуктов и алкоголя.

«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», – заявил врач в интервью радио Sputnik .

Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он.

«Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», – заключил Кузьменко.

Ранее украинский диетолог Людмила Гончарова заявила, что для профилактики коронавируса необходимо употреблять свежее сало.