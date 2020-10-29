Украинский диетолог предложила защищаться от коронавируса салом

Для профилактики коронавируса необходимо употреблять свежее сало, заявила украинский диетолог Людмила Гончарова.

В эфире телепрограммы «Утро с Украиной» она рассказала, что пользу может принести только свежее сало, и только в сочетании с другими правильными продуктами. В день достаточно употреблять около 50 грамм сала.

Она уточнила, что сало, как животный жир, способствует выработке гормонов, которые помогают организму справиться с вирусами. Также в нем содержатся необходимые организму для профилактики вирусных заболеваний витамины группы A и E.

Гончарова отметила, что очень полезным в борьбе с вирусами может быть салат с салом. Он готовится так: к листовому салату и зелени надо добавить порезанное тонкими кусочками сало и смешать. Заправить салат следует оливковым, конопляным или льняным маслом, а приправить – гималайской солью.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала три «суперпродукта», которые полезны для борьбы против коронавирусной инфекции.