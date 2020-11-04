Украинская община Крыма отреагировала на заявление Киева о «полуострове страха»

Настоящей территорией страха является Украина, где притесняют русскоязычное население и нет свободы слова, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Гридчина заявила, что «настоящая территория страха – это Украина», так как «именно там многомиллионное русскоязычное население не может говорить на своем родном русском языке, там ущемляют права верующих крупнейшей конфессии в стране Украинской православной церкви Московского патриархата, на Украине нет свободы слова, а неугодных журналистов просто уничтожают», передает РИА «Новости».

Она добавила, что заявления представителей украинского МИД, основанные на откровенной лжи, вызывают возмущение.

«Смотря на работу МИД Украины, мы думали, что хуже быть уже не может. Но, как оказалось, (замминистра иностранных дел Украины Эмине) Джапарова, которая поставлена на свою должность исключительно по политическим мотивам, а не по профессиональным, удачно продолжает «пробивать дно» в украинском МИД», – отметила Гридчина.

Так глава украинской общины Крыма прокомментировала слова Джапаровой, которая, выступая на полях 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявила, что Крым превратился в «полуостров страха», где продолжаются «репрессии против граждан Украины».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.