Пушков рассказал о феномене «пробирки Пауэлла»

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на предварительные результаты выборов в США, отметив, что опросы американских СМИ, свидетельствовавшие о якобы явной поддержке избирателями кандидата от демократов Джо Байдена, можно сравнить с «пробиркой Пауэлла».

«Предвыборная «пробирка Пауэлла»? Ход выборов (в США) показывает либо некомпетентность, либо – что намного более вероятно – заведомую лживость всех либеральных СМИ и их «опросов», по которым (кандидат от демократов Джо) Байден должен был камня от камня не оставить от (действующего президента Соединенных Штатов Дональда) Трампа», – написал Пушков в Telegram.

Так, по мнению сенатора, напомнившего, что американский лидер «Трамп побеждает в ряде ключевых штатов», «со стороны мейнстрим-СМИ мир, по сути, имел дело с «пробиркой Пауэлла-2.0»: американские либералы, от CNN до NYT, тряся опросами, несколько месяцев доказывали электоральную ничтожность Трампа и гигантское преимущество Байдена, что оказалось очередным фейком».

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



«Просто одни трясут пробиркой с пеной для бритья, а другие – опросами с ложными цифрами. Механизм один. P. S. Трамп заявил, что у него «пытаются украсть победу». Зная нравы сподвижников Хиллари Клинтон и Байдена, готовых на все, о чем они не раз сами говорили, не стал бы этого исключать», – добавил Пушков.

Напомним, в 2003 году занимавший пост госсекретаря США Колин Пауэлл показывал в СБ ООН не образцы сибирской язвы, обнаруженные в Ираке, а пробирку, которая лишь выглядит как пробирка со спорами этого возбудителя.

Ранее стали известны предварительные результаты президентских выборов в США.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).

К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Трамп в своем обращении поблагодарил американцев за поддержку и заявил, что победил на выборах.

Между тем на фоне выборов в США начались первые беспорядки.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.