Трамп начал проигрывать в ключевом штате

Президент США Дональд Трамп официально победил в штатах Кентукки и Западная Вирджиния, кроме того, он лидирует в Индиане и Южной Каролине. Кандидат от Демократической партии Джо Байден официально победил в штатах Вирджиния и Вермонт, кроме того, он лидирует в штате Нью-Гэмпшир.

Информация о результатах голосования опубликована на сайте телеканала Fox News.

Во всех этих случаях результат был известен заранее, никаких сюрпризов не произошло, там проживает устойчивый республиканский или демократический электорат. При этом у Трампа наметилась первая серьезная проблема: после подсчета 76% голосов он отстает от Байдена во Флориде – 48,8% против 50,4%. Флорида третий по величине штат США, он относится к «неопределившимся», опросы предсказывали победу там Трампа. Если Трамп проиграет Флориду, его шансы на переизбрание многократно сократятся.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас. Позже стало известно, что явка избирателей на одном из участков во Флориде превысила 100%.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

В связи с существующими опасениями по поводу возможных массовых беспорядков на фоне выборов в США силовые структуры усилили охрану федеральных зданий в Вашингтоне, Белый дом обнесли двухметровым забором. В Нью-Йорке окна и витрины многих магазинов заколотили фанерными листами, жители мегаполиса опасаются начала беспорядков.

Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит действующий американский президент Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах.