Россия обвинила ФРГ в нарушении Конвенции ОЗХО из-за отказа сотрудничать по Навальному

Германия нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), отказавшись сотрудничать с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, говорится в заявлении российской делегации, распространенном на 25-й сессии Конференции государств – участников ОЗХО.

С самого начала немецкое правительство активно противостояло предварительному расследованию ситуации с Навальным, препятствуя установлению правды, напомнили в российской делегации. «Свидетельством этого является полный отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и организациями здравоохранения, вопиющее игнорирование или формальные отписки на уже пять запросов от Генпрокуратуры России, направленных в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года», – цитирует заявление российской делегации ТАСС.

«Тем самым Берлин напрямую нарушил нормы Конвенции [о запрещении химоружия]. А как еще можно квалифицировать нежелание Германии выполнять свои обязательства в соответствии с 7-й и 9-й статьями Конвенции о запрещении химоружия, которые четко указывают, что государства-участники должны предоставлять друг другу правовую помощь и принимать все возможные меры для прояснения неясных вопросов путем обмена информацией и двусторонних консультаций?» – сказано в документе.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.