Палестина увидела «новые перспективы» в приходе Байдена к власти

С приходом Джозефа Байдена на пост президента США открываются новые перспективы для палестино-израильского урегулирования, заявил посол Палестины в Росии Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы считаем, что сейчас происходят определенные изменения, особенно с приходом новой администрации США. Это откроет новые перспективы для решения этого [палестино-израильского] вопроса», – передает его слова ТАСС.



Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что администрация Байдена может отказаться от «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию.

В мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложенной Вашингтоном «сделке века».