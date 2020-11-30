Адвокат медсестры Марадоны раскрыл обстоятельства смерти футболиста

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона за неделю до смерти, находясь в своем доме, упал и ударился головой, однако его не доставили в больницу для обследования, рассказал Родольфо Баке, адвокат медсестры Даяны Мадрид, в отношении которой идет расследование.

Марадона ударился головой через несколько дней после операции, проведенной в связи с кровоизлиянием в мозг, передает телеканал TN.

«Когда он упал, его подняли, и он продолжил свою обычную жизнь. Вопрос о доставке его в больницу должен был решать врач», – отметил Баке, подчеркнув, что спортсмен был не в состоянии принимать решение самостоятельно.

Также, по словам юриста, врачи не оказали должного внимания проблемам с сердцем Марадоны. Баке рассказал, что за день до смерти пульс футболиста достигал 115 ударов в минуту, а артериальное давление было 109 мм ртутного столба при максимуме для сердечных больных в 80.

Напомним, Марадона умер в прошлую среду в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В воскресенье СМИ сообщили, что врача спортсмена Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не выносится. В доме и клинике врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Расследуется факт халатности и оставления пациента без должного внимания.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером мундиаля. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.