Путин обратил внимание главы Бурятии на проблемы с доходами населения

Президент Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым обратил внимание на проблемы аварийного жилья и доходы населения в регионе.

«Конечно, нужно обратить внимание на аварийный фонд, аварийного жилья многовато», – сказал Путин, также обратив внимание на объемы строительства, отметив, что «они припали: и на душу населения меньше, чем в целом по России, и в целом по абсолютным величинам припали».

«На это нужно обратить особое внимание, тем более, что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции – сейчас не буду все перечислять, но вы об этом сами хорошо знаете. Требуется ваше личное внимание здесь, так же, как и к доходам населения», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что везде по стране нужно заботиться о доходах, но нужно таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания. «Мы с вами об этом тоже и при личных встречах раньше говорили», – отметил Путин.

По его словам, это процесс многовекторный, касается создания новых рабочих мест, в том числе, за счет реализации инвестпроектов. «Но на это нужно обращать внимание, конечно. Я надеюсь, что эта тенденция с увеличением и с достаточно большим объемом инвестпроектов даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера», – сказал глава государства.

Между тем, в ноябре власти Бурятии закрыли торговые центры, предприятия общественного питания, кинотеатры и салоны красоты в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой по COVID-19.