Песков назвал разногласия в рамках ОПЕК+ рабочей ситуацией

Текущие разногласия ОПЕК+ не сопоставимы с тем, что было в марте, ситуация рабочая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не считаем», – ответил он на вопрос, считают ли в Кремле текущие разногласия в ОПЕК+ сопоставимыми по остроте с разногласиями в марте 2020 года. Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, рабочая ли сейчас ситуация, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков указал, что контактов президента Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана перед переговорами в рамках ОПЕК+ не планируется.

Комментируя предстоящую встречу Путина с вице-премьером Александром Новаком перед ОПЕК+, Песков напомнил, что президент регулярно общается с вице-премьерами. «Я не могу вам точно сказать, но это достаточно важная тема, поэтому, конечно, президенту, докладываются все нюансы», – добавил Песков.

30 ноября и 1 декабря состоятся заседания ОПЕК+. Страны должны решить, нужно ли увеличивать добычу нефти почти на 2 млн баррелей в сутки. Ранее в рамках неформального заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ участникам не удалось договориться о судьбе нефтяной сделки в 2021 году.

СМИ сообщали, что входящие в ОПЕК страны и партнеры организации во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа до конца 2020 года альянс сократил обязательства по снижению объемов добычи нефти до 7,7 млн баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет удерживать добычу нефти на уровне минус 5,8 млн баррелей в сутки относительно начальных объемов.