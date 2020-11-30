Во Владивостоке на фоне ЧС зафиксирован новый вид мошенничества

В Приморском крае фиксируются случаи мошенничества, когда у горожан собирают персональные данные для якобы выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«В условиях действующего режима чрезвычайной ситуации на территории города участились случаи завладения мошенниками персональными данными граждан (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность), под предлогом подготовки документов для получения единовременной материальной помощи в условиях режима чрезвычайной ситуации», – приводит ТАСС сообщение МВД.

В ведомстве предупредили, что администрация Владивостока не принимала решение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, «сбор заявлений на получение единовременной материальной помощи, а также сведений о персональных данных граждан не осуществляется». Россиян призвали быть бдительными и не передавать мошенникам свои данные.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Ущерб от разгула стихии оценили в 266 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.