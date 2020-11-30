Специалисты начали проверку информации о сумке с радиоактивными элементами в Шереметьево

Сотрудники спасательных служб проверяют информацию об обнаружении радиоактивных элементов в сумке, найденной в багажном отделении терминала «В» столичного аэропорта Шереметьево, сообщил источник в экстренных службах.

«В ходе сортировки багажа в багажном отделении терминала «В», датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Расчет дежурной службы аэропорта переместил находку в специализированное помещение. К месту прибыли спасатели для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, угрозы персоналу, пассажирам нет. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводится.

Ранее коробку с радиоактивными веществами обнаружили на парковке грузового терминала Внуково.