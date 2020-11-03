Туроператоры заявили о «феерических» продажах путевок с кешбэком

Продажи туристических путевок в России за первую неделю второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма продемонстрировали стремительный рост, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Число бронирований путевок с кэшбеком у компаний увеличилось на 50-60%, сами туроператоры оценили первую неделю продаж как феерическую, передает РИА «Новости».

По словам Ломидзе, на второй неделе акции продажи пошли на спад, что может быть связано с ростом заболеваемости коронавирусом, повлекшим многочисленные ограничения в ряде регионов страны.

«Спрос по кешбеку будет идти волнообразно. Первая неделя была очень успешной, потом пошел небольшой спад, сейчас начинается опять активизация. Но мы думаем, что вторая акция будет, безусловно, успешнее, чем была первая в августе. Мы видим горячее желание россиян поехать на новогодние каникулы хоть куда-нибудь, просто сменить картинку и верим, что эта потребность обязательно реализуется через покупку тура», – отметила директор АТОР.

Напомним, программа путешествий с кэшбэком в России стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.