Умер один из пострадавших при теракте в Вене

Один из пострадавших в результате теракта в Вене скончался в больнице, заявил бургомистр Вены Михаэль Людвиг.

«Один человек скончался в венском госпитале, десять человек выписаны. Еще 13 человек пока госпитализированы, трое из них в критическом состоянии. Четырех человек удалось стабилизировать», – цитирует РИА «Новости» Людвига.

В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелявших был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.