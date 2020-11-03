Россиянка погибла на отдыхе в Турции

Российская туристка погибла при невыясненных обстоятельствах на одном из курортов турецкой Аланьи, сообщили СМИ Турции.

Женщина почувствовала себя плохо во время купания, оказавшиеся рядом туристы вытащили ее на пляж, передает Turizm Ajansi.

Россиянку госпитализировали, однако спасти женщину не удалось. Между тем генконсульство России подтвердило смерть российской туристки. Дипломаты сообщили, что она утонула, передает ТАСС.

Также сообщается, что на другом курорте Аланьи погиб турист с Украины. Он упал в обморок в гостиничном номере после того, как вышел из душа. Вероятнее всего, у мужчины случился сердечный приступ.

Летом 2019 года в Турции погибла 12-летняя российская девочка. Ее затянуло в трубу на дне бассейна, в результате чего она впала в кому. Затем состояние ребенка осложнилось лихорадкой, из-за этого родители отказались транспортировать ее в Россию. Спустя несколько дней девочка умерла.

Позже в Турции в бассейне погибла еще одна россиянка, ей было 19 лет. Также еще одна девочка из России захлебнулась в бассейне в турецкой Аланьи.

В сентябре россяинка погибла под колесами микроавтобуса в турецком Кемере.