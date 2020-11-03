Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий

Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, проведет встречу с представителями религиозных конфессий, общение пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

«По традиции Дня народного единства, Владимир Путин пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году – в режиме видеоконференции», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы государства.

Также Путин вместе с представителями молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. По окончании мероприятия президенту будет представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Работы по дооснащению звонницы велись с 2017 года. С 8 на 9 октября 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены. В пресс-службе Кремля сообщили, что работа курантов возобновится в День народного единства. Звонница по-прежнему будет исполнять Гимн России и «Славься», но уже в обновленном, полнооктавном звучании.

Кроме того, глава государства посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, который построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек XII – начала XIII веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек XIV – XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Все эти находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем президентом летом 2016 года было дано поручение создать подземный музейный комплекс.

Президента при осмотре экспозиции будут сопровождать министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что приема в Кремле по случаю Дня народного единства в этом году не будет, но ряд мероприятий в рамках праздника у Путина состоится.