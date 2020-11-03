Пушков прогнозирует продолжение террористических атак в Европе

Взгляд
3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:39  |  vz.ru
Разделы

Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
Перейти в раздел…

Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
Перейти в раздел…

Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
Перейти в раздел…

Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...

Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

Перейти в раздел…

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...
Перейти в раздел…
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности...
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров сказал, на что «ставит» Россия в Белоруссии
    Задержан подозреваемый по делу о теракте в Вене Горгадзе сказал, какой срок потребует для убийцы родителя-одиночки в Волгограде В Париже задержали мужчину с мачете Туроператоры заявили о «феерических» продажах путевок с кешбэком
    На Украине опровергли слухи о смерти мэра Харькова Мигранту в Москве дали два года колонии за угрозу полицейскому кусачками Глава КС Украины предупредил о последствиях увольнения сразу всех судей Министр Кравцов рассказал о не пользующихся смартфонами школьниках
    «Яндекс» раскритиковали за курьера с оскорбительным фото Макрона на униформе Ту-160М впервые поднялся в воздух с новыми двигателями Bloomberg объяснил выгоду вложений в рубль Ярмольник высказался о проблемах современного КВН

    Главная тема


    Как русский может стать главой Киргизии

    показания в суде


    Обвиняемый по делу о крушении MH17 описал звуки во время катастрофы

    конституционное право


    Украинцам разрешили менять отчество

    Видео

    южный кавказ


    Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

    военный альянс


    США провоцируют схватку двух важнейших партнеров России

    суверенная криптовалюта


    Появилась новая реальная угроза американскому доллару

    американские выборы


    Нового президента США американцам доставит почта

    масочно-перчаточный ритуал


    Игорь Караулов: Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

    выборы президента США


    Дмитрий Дробницкий: Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

    испанский стыд


    Никита Коваленко: Кому понадобились российские войска в Каталонии

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Кто победит на выборах президента США?

    Пушков прогнозирует продолжение террористических атак в Европе

       3 ноября 2020, 17:15
    Фото: flickr.com/photos/sf_press
    Текст: Наталья Макарова

    «Произвольность в выборе места для террористической атаки должна показать европейцам, что они должны бояться всегда и везде, должны ждать удара в столице любой страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя стрельбу в шести районах Вены.

    «Нельзя проследить, какой логики придерживались преступники, выбравшие в качестве своей атаки Вену. Австрия не принимает участия в военных операциях на территории Ирака и Сирии против запрещенной в России группировки «Исламское государство*». Она является нейтральной страной и даже не входит в НАТО», – отметил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Собеседник подчеркнул, что Австрия не предпринимала никаких действий, которые могли бы быть истолкованы как враждебные исламу или мусульманам. «Там нет такого издания, как «Шарли Эбдо», – отметил Пушков, напоминая о серии террористических атак во Франции. По мнению эксперта, единственным объяснением беспорядочной стрельбы в Вене может быть то, что исламисты избрали Австрию в качестве произвольной цели.

    Напомним, накануне несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили  нападение на синагогу. Поступали сообщения о захвате заложников в отеле в центре столицы. Во вторник RT сообщил о пяти погибших в результате террористической атаки.

    Посол России Дмитрий Любинский сообщил, что, по некоторым данным, после теракта в Вене в Австрии задержаны выходцы из ряда балканских стран и с Северного Кавказа. А один из ликвидированных террористов оказался 20-летним этническим албанцем из Северной Македонии, который симпатизировал «Исламскому государству», говорится в появившихся во вторник сообщениях. 

    «Произвольность в выборе места для террористической атаки должна показать европейцам, что они должны бояться всегда и везде, должны ждать удара в столице любой страны», – заметил Пушков. По его оценке, «произошедшая накануне серия террористических актов – это напоминание о том, что ИГ* не уничтожено, хоть у нее и отняли территорию в Сирии и Ираке. Но задача создания «Всемирного халифата» все еще существует», – отметил Пушков.

    ИГ будет напоминать о себе периодическими выпадами против граждан Европы без жесткой логики. Это может быть удар как по стране НАТО, так и по нейтральному государству, наподобие той же Австрии, прогнозирует сенатор.

    «Кроме того, террористы напоминают о том, что внутри Европы находится гигантская мусульманская община. Она особенно выросла за последние 10 лет. При этом в Европе процветает политическое лицемерие, призванное доказать, что теракты в европейских городах не являются следствием политики открытых дверей. Поэтому власти пытаются скрывать факты, когда мигранты проявляют себя крайне агрессивно. Ведь тогда получается, что такая политика приводит в страну террористов. На деле так и есть», – заключил сенатор.

    Добавим, что один из террористов, стрелявших по людям в центре Вены, использовал югославский автомат Zastava M70, сообщили немецкие СМИ. Как отмечали эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, трагедия в Австрии стала по сути следствием войн в бывшей Югославии, превративших Западные Балканы в очаг нестабильности, и в том числе – в источник оружия для исламистского террористического интернационала.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •