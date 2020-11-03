Пушков прогнозирует продолжение террористических атак в Европе

«Произвольность в выборе места для террористической атаки должна показать европейцам, что они должны бояться всегда и везде, должны ждать удара в столице любой страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя стрельбу в шести районах Вены.

«Нельзя проследить, какой логики придерживались преступники, выбравшие в качестве своей атаки Вену. Австрия не принимает участия в военных операциях на территории Ирака и Сирии против запрещенной в России группировки «Исламское государство*». Она является нейтральной страной и даже не входит в НАТО», – отметил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Собеседник подчеркнул, что Австрия не предпринимала никаких действий, которые могли бы быть истолкованы как враждебные исламу или мусульманам. «Там нет такого издания, как «Шарли Эбдо», – отметил Пушков, напоминая о серии террористических атак во Франции. По мнению эксперта, единственным объяснением беспорядочной стрельбы в Вене может быть то, что исламисты избрали Австрию в качестве произвольной цели.

Напомним, накануне несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили нападение на синагогу. Поступали сообщения о захвате заложников в отеле в центре столицы. Во вторник RT сообщил о пяти погибших в результате террористической атаки.

Посол России Дмитрий Любинский сообщил, что, по некоторым данным, после теракта в Вене в Австрии задержаны выходцы из ряда балканских стран и с Северного Кавказа. А один из ликвидированных террористов оказался 20-летним этническим албанцем из Северной Македонии, который симпатизировал «Исламскому государству», говорится в появившихся во вторник сообщениях.

«Произвольность в выборе места для террористической атаки должна показать европейцам, что они должны бояться всегда и везде, должны ждать удара в столице любой страны», – заметил Пушков. По его оценке, «произошедшая накануне серия террористических актов – это напоминание о том, что ИГ* не уничтожено, хоть у нее и отняли территорию в Сирии и Ираке. Но задача создания «Всемирного халифата» все еще существует», – отметил Пушков.

ИГ будет напоминать о себе периодическими выпадами против граждан Европы без жесткой логики. Это может быть удар как по стране НАТО, так и по нейтральному государству, наподобие той же Австрии, прогнозирует сенатор.

«Кроме того, террористы напоминают о том, что внутри Европы находится гигантская мусульманская община. Она особенно выросла за последние 10 лет. При этом в Европе процветает политическое лицемерие, призванное доказать, что теракты в европейских городах не являются следствием политики открытых дверей. Поэтому власти пытаются скрывать факты, когда мигранты проявляют себя крайне агрессивно. Ведь тогда получается, что такая политика приводит в страну террористов. На деле так и есть», – заключил сенатор.

Добавим, что один из террористов, стрелявших по людям в центре Вены, использовал югославский автомат Zastava M70, сообщили немецкие СМИ. Как отмечали эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, трагедия в Австрии стала по сути следствием войн в бывшей Югославии, превративших Западные Балканы в очаг нестабильности, и в том числе – в источник оружия для исламистского террористического интернационала.