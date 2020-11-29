Меланья Трамп захотела написать мемуары

Жена действующего президента США Меланья Трамп планирует написать мемуары о жизни в Белом доме, сообщили источники.

Как заявили источники Page Six, «это были бы ее деньги – шанс для нее заработать самостоятельно». При этом ее супруг Дональд Трамп «подбадривает» жену «написать книгу». Указывается, что та «могла бы стоить больших денег». По словам одного из источников, Меланья Трамп «не уйдет так тихо, как вы могли ожидать», передает РИА «Новости».

Интернет-портал подчеркивает, что мемуары могут вызвать особый интерес, так как бывший старший советник Меланьи Трамп Стефани Уинстон-Уолкофф также опубликовала книгу. В ней утверждается, что первая леди США использовала в служебных целях личные электронные почтовые ящики и мессенджеры с возможностью шифрования сообщений. Минюст США обвинил Уинстон-Уолкофф в нарушении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, передает ТАСС.

Напомним, в июне в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в которой Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом. Племянница президента США Мэри Трамп, в свою очередь, тоже написала книгу о Трампе, в которой называла его «социопатом». Экс-адвокат президента США Майкл Коэн написал в своей книге, что Трамп якобы называл президента России Владимира Путина «царем» и считал его примером для себя.