Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 8756 человек.

Днем ранее в Москве умерли 77 пациентов с коронавирусом.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала. При этом градоначальник опроверг слухи о «закрытии» Москвы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.