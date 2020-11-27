Глава скорой помощи объяснил принцип госпитализации людей с коронавирусом

Инфицированных коронавирусом в Москве кладут в больницу на основании клинической картины, а не по формальным показателям, заявил руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов.

«Все нуждающиеся пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются для лечения в стационар на основании клинической картины, главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели. В некоторых случаях пациент переносит заболевание достаточно легко, получает бесплатные современные лекарственные препараты, находится под наблюдением врача поликлиники и телемедицинского центра и может продолжать лечение дома, госпитализация ему не требуется», – сказал Плавунов РИА «Новости».

Глава московской скорой помощи указал, что при выявлении в процессе наблюдения у больных признаков тяжелого или длительного течения болезни, развития осложнений пациентам оформляют направление и вызывают скорую помощь, которая доставляет его в профильный стационар.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве будут два раза тестировать тех, кто живет вместе с инфицированными коронавирусом.