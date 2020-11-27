Родственников больных коронавирусом решили тестировать дважды в Москве

В Москве будут два раза тестировать тех, кто живет вместе с заразившимися коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наглядно видим что те, кто остается проживать с заболевшим, – его домочадцы, близкие родственники, конечно находятся под особым риском заражения. При этом, так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания», – цитирует ТАСС Ракову.

По ее словам, власти приняли решение, что контактирующих с заболевшим, которые совместно проживают с ними, будут тестировать на коронавирус два раза. В настоящий время они тестируются только один раз.

Также Ракова уточнила, что две трети госпитализированных в Москве пациентов с коронавирусом занимались самолечением.

«Хочу отметить, что мы наблюдаем за всеми, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией, и сейчас уже точно видим, что большинство, а именно 2/3 из тех, кто госпитализируется, до этого не обращались в поликлинику и занимались самолечением», – сказала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около половины москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. Также он заявил, что «закрывать» Москву не планируется. Он также отметил, что никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет.