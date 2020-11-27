Концерт Полины Гагариной отменили в Челябинске

Концерт певицы Полины Гагариной в Челябинске, запланированный на 2 декабря, был отменен. Выступление было решено перенести на весну, рассказали в правительстве Челябинской области.

«По совместному решению организаторов тура Полины Гагариной и властей региона сольный концерт артистки, который был запланирован на 2 декабря на ледовой арене «Трактор», переносится на весну 2021 года. Новую дату концерта организаторы сообщат позже, как будут достигнуты договоренности», – цитирует пресс-службу правительства Ura.ru.

Уточняется, что все приобретенные ранее билеты остаются действительными. Кроме того, владельцы билетов имеют возможность вернуть деньги.

Ранее певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса.

Певец и продюсер Валерий Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Он пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах.