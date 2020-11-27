Мурашко заявил о бессмысленности тотального масочного режима по всей России

Во введении тотального масочного режима по всей России нет смысла, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на пресс-конференции в Будапеште.

«Масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. У нас разработана, в том числе, гибкая система введения определенных ограничений в регионах. Россия очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

Также глава ведомства высказался об ограничениях поездок для россиян за рубеж. Мы должны понимать, что процесс распространения (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) всегда связан с передвижением людей. Поэтому те ограничения, которые сегодня вынужденно вводятся, способствуют прерыванию цепочек распространения. Как только ситуация позволяет, границы тут же открываются», – пояснил министр.

Ранее в МВД опровергли слухи о том, что руководство полиции Москвы дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у жителей столицы.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим введен во всех 85 субъектах России.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что ряд российских регионов не соблюдают масочный режим. По ее словам, есть субъекты, где около половины населения не носят маски. До этого Попова сообщала, что число людей, которые соблюдают требования правила профилактики распространения коронавируса, за последний месяц выросло.