МВД опровергло слухи об указании увеличить число штрафов за отсутствие масок

МВД опровергло информацию о том, что руководство полиции Москвы дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у жителей столицы.

Ранее в одном из Telegram-каналов пояилось сообщение о том, что руководство московской полиции приказало сотрудникам чаще штрафовать горожан за отсутствие масок. До конца года полицейские якобы обязаны выполнять ежедневный план.

«Информация о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В МВД подчеркнули, что полицейские ежедневно с сотрудниками других ведомств продолжают выявлять граждан, нарушающих установленный режим. Все правонарушители привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

Ранее в Москве изменили правила доступа работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести утра. Туда можно будет попасть только при регистрации номеров телефонов.

Кроме того, департамент транспорта Москвы сообщил, что в столице ужесточаются требования по масочно-перчаточному режиму для общественного транспорта.

До этого из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице мэр Москвы Сергей Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.