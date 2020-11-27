Россия вышла на плато по уровню заражения ВИЧ

Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, число новых случаев заражения снижается, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

Мазус заявил на пресс-конференции, посвященной всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря), что «число новых случаев ВИЧ-инфекции в нашей стране в последние годы снижается», передает РИА «Новости».

«По сути, Россия вышла на плато больных ВИЧ-инфекцией», – считает он.

Мазус также сообщил, что России предложили участвовать в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ-инфекции, этот вопрос обсуждался по телемосту Пекин-Москва.

«Совместно с американцами они ее испытывают», – отметил специалист.

По его словам, есть надежда, что в эту работу включатся российские центры, которые имеют опыт создания различных вакцин, и в конечном итоге вакцина будет создана.

Ранее Роспотребнадзор отметил рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.