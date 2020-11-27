Партия прямой демократии сменит лидера

Генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров подал в Высший координационный совет партии заявление об отставке и рекомендовал выдвинуть на этот пост руководителя группы научно-технической экспертизы партии Олега Артамонова. Выборы нового генсека пройдут на внеочередном съезде 5 декабря.

В начале ноября Вячеслав Макаров, один из основателей Партии прямой демократии, избранный генеральным секретарем 5 марта 2020 года, подал в Высший координационный совет (ВКС) партии заявление об отставке. ВКС принял заявление к сведению и назначил внеочередной съезд Партии прямой демократии на 5 декабря, тогда же будет обновлена стратегия действий партии на 2021 год. В связи с действующими в Москве антикоронавирусными ограничениями съезд пройдет в закрытом режиме, сообщается на сайте партии.

«С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более – на избрание в какие-либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии во всех смыслах этого слова, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте. Эту задачу нам с вами удалось выполнить – партия существует, она живет активной политической жизнью. … Я хочу рекомендовать ВКС выдвинуть на предстоящем съезде на должность генерального секретаря Партии прямой демократии Олега Артамонова, в данный момент – члена ВКС и руководителя группы научно-технической экспертизы партии», – сказал Макаров в обращении к Высшему координационному совету.

ВКС партии поддержал выдвижение Артамонова на должность генерального секретаря Партии прямой демократии.

Со своей стороны Артамонов заявил, что Партия прямой демократии пропагандирует открытость, логичность и обоснованность своих действий. «Современная политическая партия должна быть не площадкой для реализации политических амбиций ее лидеров, а в первую очередь – экспертным мозговым центром, способным в любой момент оценить ситуацию и предложить и властям, и избирателям действия исходя из объективных предпосылок, а не идеологических догматов», – заявил он.

По его словам, партии удалось сформировать такой мозговой центр вокруг электронных голосований. «Мы очень продуктивно работали с Общественной палатой РФ, территориальными избирательными комиссиями, разработчиками систем голосования – ДИТ Москвы и ПАО Ростелеком – и я надеюсь, что в 2021 году нам удастся расширить практику привлечения экспертов и максимально широкого взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами и по другим актуальным проблемам и задачам общества и государства», – добавил Артамонов.

О планах создать свою партию директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров рассказал в январе 2020 года. В начале апреля Минюст зарегистрировал Партию прямой демократии и уже через месяц внес в список партий, которые могут участвовать в выборах. В сентябре партия выдвинула свои списки на выборах в четыре региональных парламента, но в одном случае в регистрации было отказано, а три других списка не преодолели заградительный барьер. После этого Макаров заявил, что партия все равно будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.