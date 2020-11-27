Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 27 ноября 2020, 10:26 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,3% – до 3128 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,6% – до 1300 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

