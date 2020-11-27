Неизвестные устроили беспорядочную стрельбу в Неваде

Неизвестные устроили беспорядочную стрельбу в американском штате Невада, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.

По данным полиции, огонь открыли мужчина и женщина, которые ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо явного мотива, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Утром 26 ноября, когда в США отмечался День благодарения, полиция начала получать сообщения о пострадавших в разных районах города Хендерсон. Позднее были обнаружены пять человек, получивших огнестрельные ранения, один из них скончался.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. Подозреваемых удалось задержать по не связанным со стрельбой обвинениям.

Ранее вооруженный пистолетом мужчина устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.