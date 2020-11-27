В Сети отреагировали на сборник цитат Кличко

Пользователи Сети с иронией отнеслись к выпущенному мэром Киева Виталием Кличко сборнику собственных цитат под названием «Кто не слышал, тот увидит!».

В сборник вошли 14 самых известных цитат мэра, еще две цитаты размещены на обложках. В частности, в книгу вошли: «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть» и другие, передает РИА «Новости».

«Вас действительно радует то, что аж на целую книжку набралось?» – задался вопросом пользователь Mihael Bagley.

«Самоирония и юмор – это, бесспорно, прекрасно, но когда с начала отопительного сезона уже пятый раз дом без отопления и горячей воды, то как-то не смешно. Что с книжкой, что без», – заметила Marina Rozhnyatovskaya.

«Раньше умирал каждый шестой, а теперь каждый второй» не вошло?» – сыронизировал Константин Цененко.

«Киевляне, и вы его переизбрали (мэром Киева)?» – задался вопросом Богдан Шкодин.

«В книге все же нет самой лучшей и дорогой шутки в истории человечества – Подольского моста с метро на Троещину, которого нет, и дороги, ведущей на Броварское шоссе. Так пошутить за 500 млн долларов мог только гений», – заметил Viktor Prudkovskikh.

В четверг Кличко презентовал иллюстрированную книгу-сборник своих цитат под названием «Кто не слышал, тот увидит!». Тираж книги составляет 3 тыс. экземпляров.