Кличко выпустил книгу со своими знаменитыми цитатами

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил иллюстрированную книгу-сборник своих цитат под названием «Кто не слышал, тот увидит!».

«Как давно обещал, я таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная... Мы выдали эту книжку в таком интересном формате – смешном, маленьком, удобном», – цитирует РИА «Новости» Кличко.

По его словам, в сборник вошли 14 самых известных цитат мэра, еще две цитаты размещены на обложках. Фразы иллюстрированы таким образом, чтобы читатель понимал обстоятельства, при которых они были сказаны.

В книгу, в частности, вошли цитаты: «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть» и другие.

Тираж книги составляет 3 тыс. экземпляров. В скором времени продажа цитатника начнется в Сети. Вырученные средства Кличко пообещал направить на благотворительность. Мэр Киева добавил, что подумает о возможности выпуска книги на иностранных языках, сейчас она издана на украинском.

Ранее Кличко пришел на заседание Киевского городского совета на костылях и пошутил, что может «накостылять» чиновникам.