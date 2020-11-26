Украинского блогера задержали в Индонезии по запросу России

Задержанного в Индонезии украинского блогера Михаила Орешникова могут экстрадировать в Россию, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

По информации ведомства, Орешников, против которого в России открыто уголовное дело о нанесении телесных повреждений, формально остается российским гражданином, передает «Укринформ».

«В настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции города Джакарта и ожидает подтверждение экстрадиционного запроса от российской стороны», – говорится в сообщении.

Также в МИД уточнили, что посол Украины встретился с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и призвал «рассмотреть дело непредвзято». Также украинский консул посетил Орешникова в месте содержания и передал ему средства индивидуальной защиты.

По данным СМИ, Орешникова задержали в Джакарте 6 ноября. В 2014 году он попросил политическое убежище на Украине, а в 2016 получил украинский паспорт и стал гражданином Украины.