Названы сроки выпуска первого вертолета для нефтяников на шельфе

Взгляд
26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 08:30  |  vz.ru
Разделы

Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
Перейти в раздел…

США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попало российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
Перейти в раздел…

Британия нацеливает на врагов турецкие истребители будущего

Так выглядит турецкий проект истребителя пятого поколения Марина Лысцева/ТАСС
Старейший геополитический соперник России – Великобритания – нашел новый способ отстаивать свои интересы чужими руками. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из ряда аспектов военно-технологического сотрудничества Лондона и Анкары. Особенно это касается разработки одного из важнейших инструментов военного превосходства – истребителя пятого поколения. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нет, людей убивают не антипрививочники. А те, кто не хочет видеть другую правду и предпринимать какие бы то ни было шаги, кроме шельмования, чтобы исправлять собственные недоработки и ошибки. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Перейти в раздел…

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...

На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
Подробности...

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете эмоциональное состояние окружающих вас людей?
  • Позитивное

  • Нейтральное

  • Тревожное

  • Подавленное

  • Агрессивное
Нужно ли возродить дворянские титулы в России?
  • Да

  • Нет
Как вы реагируете на оскорбления и агрессию в родительских чатах?
  • Игнорирую

  • Могу оскорбить в ответ

  • Предпочитаю выяснить отношения офлайн

  • Не сталкивался с подобным

  • Не состою в родительских чатах
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджана
    Описаны последние часы жизни Марадоны Карабах назвал решение Сената Франции историческим Байдену предоставят секретный отчет разведки США Сборную России по биатлону изолировали из-за коронавируса
    Губерниев о смерти Марадоны: Мы осиротели Пашинян отреагировал на резолюцию Сената Франции о признании Карабаха Турция анонсировала испытания российской вакцины от COVID-19 Названы помогающие защититься от коронавируса продукты
    Футбольный тренер: Марадона чувствовал дистанцию как хороший боксер Азербайджан назвал резолюцию Сената Франции «обычным листком бумаги» Эксперт: Брат мог посоветовать Качиньскому приземляться в Смоленске в плохую погоду Лоза объяснил, почему не платит зарплату своим музыкантам во время пандемии

    Главная тема


    США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

    смерть футболиста


    Умер Диего Марадона

    резолюция о независимости


    Сенат Франции призвал правительство признать Карабах

    «далеко от дома»


    Поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды

    Видео

    падение грузопотока


    Транзитная катастрофа заставила Латвию умолять Россию

    колоссальный спрос


    Российская вакцина становится новой нефтью

    75 лет вражды


    На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

    «серый кардинал Зеленского»


    Россию попросили сделать «шаг назад» в Донбассе

    рынок авиаперевозок


    Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

    зависимость от запада


    Глеб Простаков: Украина поссорилась почти со всеми соседями

    политика сплочения


    Олег Хавич: Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

    отвержение зла


    Сергей Худиев: Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

    на ваш взгляд


    Нужно ли возродить дворянские титулы в России?

    Названы сроки выпуска первого вертолета для нефтяников на шельфе

    26 ноября 2020, 08:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Улан-Удэнский авиационный завод «Вертолетов России» в следующем году должен выпустить первый специальный вертолет для работы нефтегазовых компаний на шельфе, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    «Рассчитываем на появление нового вертолета в следующем году в офшорной версии – она очень востребована и в России, и на зарубежных рынках для задач по транспортировке бригад на офшорной платформе», – передает ТАСС слова Мантурова.

    Министр отметил, что это первый подобный вертолет, такого опыта у России не было, компании использовали иностранные вертолеты. «Эту машину предприятия нефтегазовой отрасли ждут», – отметил Мантуров.

    По словам главы Минпромторга, Улан-Удэнский авиазавод по итогам года произведет 68 вертолетов, половина из них гражданского назначения. «Этот год это 68 машин, половина из них гражданские», – сказал он, добавив, что завод таким образом досрочно выполнил поручение президента по диверсификации производства предприятиями оборонно- промышленного комплекса. «То есть это еще и исполнение поручения президента в части диверсификации, здесь коллеги выполнили досрочно ту задачу, которая была поставлена – к 2030 году выйти на 50 процентов», – сообщил министр.

    Он рассказал также, что серийное производство самолета «Байкал», который должен сменить советский «кукурузник» Ан-2, должно начаться на Улан-Удэнском авиазаводе в 2023 году.

    «Конечно, мы ждем первого полета опытного самолета «Байкал», который в итоге будет производиться на Улан- Удэнском авиационном заводе – в следующем году мы должны будем получить первый опытный образец. Рассчитываем на его полет, примерно уйдет полтора года на сертификацию для того, чтобы с 2023 года уже начать серийные отгрузки с Улан-Удэнского авиационного завода», – сказал министр.

    Напомним, в ноябре 2019 года в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) сообщили, что серийное производство легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •