Телеведущий расплакался в эфире из-за смерти Марадоны

Телеведущий аргентинского канала TyC Sports расплакался в прямом эфире, говоря о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

«Мы относились к нему, как к главному герою фильма, который обязательно выживает до самого конца картины. И в этот момент мы вынуждены присоединиться к многочисленным источникам и подтвердить... нет, я не могу продолжать», – передает Рен ТВ его слова, после чего ведущий расплакался.

Его поддержал коллега и продолжил в одиночку рассказывать о кончине футболиста.

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Марадона признан лучшим футболистом XX века. Лучший футболист в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Марадону гениальным игроком. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выразил соболезнования в связи с кончиной аргентинца. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что «прощается с другом, а мир прощается с вечным гением».