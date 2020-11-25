Лоза объяснил, почему не платит зарплату своим музыкантам во время пандемии

Получение зарплаты творческими коллективами во время пандемии коронавируса зависит от их контрактов, сказал газете ВЗГЛЯД певец и композитор Юрий Лоза. Он отметил, что своим музыкантам сейчас не платит, поскольку сотрудничество с ним не является их основной работой.

Певица Лолита Милявская рассказала, что в России порядка 600 артистов из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, вынуждены содержать свои и творческие коллективы. При этом они сами не получают практически никакого дохода, поскольку сейчас заполняемость концертного зала не должна превышать 25%.

«У всех музыкантов свои контракты, свои взаимоотношения с артистами. Я своим еще давным-давно, когда набирал их на работу, сказал: «Братцы, я в силу своего возраста и небольшой занятости не смогу вам обеспечить большого количества концертов. Их может быть много, а может быть мало – все зависит от ситуации», – говорит Лоза.

Он рассказывает, что еще 15–20 лет назад, при найме музыкантов, объяснил им, что у него есть возможность прожить, потому что, во-первых, он все-таки получает пенсию, что-то пишет, участвует в различных передачах и так далее. Во-вторых, у него «капают авторские за исполнение песен». Поэтому артист предупредил, что если вдруг будет какой-то простой, то он не пропадет с голоду, но музыкантам платить зарплату не сможет.

«В соответствии с этим, я им сказал, что они должны заранее найти какую-то основную работу, которая выручит их в случае, если не будет концертной деятельности. Поэтому мои ребята все прекрасно знают, все оповещены, у каждого из них 5–6 собственных проектов, у кого-то кавер-группа, кто-то ремонтирует квартиры, кто-то работает охранником. То есть они все выживают и ждут лучших времен», – делится собеседник.

При этом исполнитель обращает внимание на то, что у других артистов могут быть совершенно другие контракты со своими музыкантами. То есть многие гастролировали и обеспечивали полностью своих музыкантов работой, а сейчас сели на простой, поэтому их творческие коллективы действительно находятся в достаточно тяжелом положении.

«То есть мои музыканты на проценте от концертов. Они отработали и сразу получают фиксированную зарплату. Концертов нет – ничего не получают. Но это не значит, что у всех такие контракты. Кто-то брал людей с гарантированной выплатой. Если такой договор, то тогда артисты обязаны платить своим музыкантам то, что обещали», – считает собеседник.

При этом, если и у самих артистов совершенно нет денег, то им приходится «выкручиваться всевозможными способами», чтобы выплатить деньги своей команде. Так он привел в пример певца Филиппа Киркорова, который в пандемию принялся распродавать вещи из собственного гардероба, чтобы обеспечить зарплатой свой творческий коллектив во время простоя.

Ранее певец Стас Михайлов призвал всех российских артистов исправно платить зарплату своим творческим коллективам во время пандемии, как он делает это сам. Лидер рок-группы «Ва-банкъ» Александр Скляр возразил артисту, назвав его лжецом, поскольку уверен, что тот «ни копейкой не помог своим музыкантам».