Обнаженная активистка пыталась изобразить «Девочку на шаре» у офиса Зеленского

Обнаженная активистка перед зданием офиса президента Украины в Киеве пыталась провести акцию протеста и изобразить «девочку на шаре».

Девушка подошла ко второму подъезду здания ОПУ (офиса президента Украины) около 11.10 (12.10 мск). Разделась и залезла на шар, который является частью композиции входной группы здания. Девушка кричала: «Долой насилие». Активистку задержали, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНН.

При этом на данный момент причина и конкретная цель акции не известна. «Возможно, такой перформанс был проведен в рамках всемирной акции «16 дней против насилия», которая стартует именно сегодня (в среду) и направлена на противодействие домашнему насилию. Активистку уже сравнили с известной картиной «Девочка на шаре» работы Пикассо», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протестующие предприниматели перекрыли движение по дороге в Одесской области, выступая против «карантина выходного дня», введенного украинским правительством.