Партия пенсионеров выступила за комплексный подход в борьбе с телефонным мошенничеством

Партия пенсионеров предлагает принять общероссийский комплексный план по борьбе с телефонным мошенничеством, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке, замглавы центрального совета «Российской Партии пенсионеров за справедливость» Владимир Ворожцов.

«Преступления, совершаемые с использованием телефонных звонков и последующих электронных махинаций в течение 2020 года, выросли в десятки раз. Ущерб от подобного рода преступной деятельности составляет уже миллиарды рублей. При этом главными жертвами подобных преступлений становятся люди старшего возраста, не полностью владеющие современными электронными технологиями, привыкшие доверять представителям банковских структур. Партия пенсионеров обратила внимание на данную проблему и проводит в регионах профилактическую и разъяснительную работу на тему: «Как определить мошенника», – сообщил Ворожцов.

По его словам, из-за того, что не все органы государственной власти смогли своевременно принять меры по профилактике данного вида преступлений, хищение денег с кредитных карт, особенно у пенсионеров стало «одной из наиболее социально опасных и крайне негативных по последствиям проблем национальной безопасности России».

«Противодействие данной преступной деятельности, носящей ярко выраженный организованный характер, может быть только комплексным. Партия пенсионеров предлагает вынести вопрос противодействия преступлениям подобного рода на заседание Совета безопасности Российской Федерации, итогом которого было бы утверждение общероссийского комплексного плана ликвидации преступной деятельности в данной сфере», – добавил Ворожцов.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества: телефонные мошенники пытаются обмануть граждан под предлогом акций от крупных банков и ритейлеров в честь «черной пятницы». Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что гарантированно обезопасить себя от интернет-мошенников можно только в случае самостоятельного поиска рекламируемых в Сети акций и услуг на официальных сайтах их поставщиков.