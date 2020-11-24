Найдено блокирующее коронавирус вещество

Ученые из Университета Женевы в Швейцарии обнаружили, что молекулы серы способны блокировать COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chemical Science.

В исследовании отмечается, что для проникновения внутрь клеток многие вирусы используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами – аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы, передает РИА «Новости»

Специалисты проанализировали потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения в случае SARS-CoV-2. Для этого они провели тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами, чтобы оценить их присутствие внутри клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.

Выяснилось, что некоторые ингибиторы в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп. Тесты показали, что один из исследуемых ингибиторов может заблокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.

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