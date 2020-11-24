У сбитого машиной в Башкирии ребенка нашли алкоголь в крови

Дозу алкоголя обнаружили в крови девятилетнего велосипедиста, которого сбила машина в башкирском поселке, возможно, алкоголь попал в организм мальчика случайно, через дезинфицирующее средство, сообщили в минздраве региона.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что 8 июля 2020 года в Мишкинском районе автомобиль УАЗ столкнулся с велосипедом, которым управлял девятилетний мальчик. В результате аварии мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Ряд СМИ сообщили, что УАЗ принадлежит «Почте России», и в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он был пьян.

«Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля УАЗ был трезв. По факту ДТП следственной группой Отдела МВД России по Мишкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. В настоящее время назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя автомобиля», – передает РИА «Новости» сообщение полиции региона.

В минздраве Башкирии агентству подтвердили, что в крови ребенка обнаружен алкоголь.

«В крови ребенка обнаружена доза алкоголя – 0,33 промилле. Возможно, алкоголь попал через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали раны мальчика. Сам анализ проведен верно», – сообщили в минздраве.

Напомним, 15 ноября 2017 года Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая сбила в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты «обнаружили» 2,7 промилле алкоголя.

Впоследствии выяснилось, что эти данные не соответствовали действительности, СК завел уголовное дело о халатности, а автора сомнительной экспертизы отстранили от должности.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными».