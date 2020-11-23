Харитонов обвинил избившего его бойца UFC в мошенничестве «Автомобилисты России» выступили против новых правил экзамена на права У одного из крупнейших наркопоставщиков в России изъяли более тонны «синтетики» 23 ноября 2020, 11:59 Текст: Елизавета Булкина

Правоохранительные органы изъяли у одного из крупнейших поставщиков наркотиков в России более тонны синтетических веществ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Дело возбуждено против четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества, работавшего на территории Московского региона и Ивановской области. «Из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование», – передает слова Волк РИА «Новости». Напомним, Совет безопасности России одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Ранее президент России Владимир Путин потребовал разоблачить ложную пропаганду «цивилизованного» употребления «легких» наркотических веществ, а также активнее и наступательнее бороться с наркотиками.

