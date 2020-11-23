Запланирован полет инспекторов Франции над Россией в рамках ДОН

С 23 по 27 ноября инспекторы Франции выполнят наблюдательный полет над территорией России, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Как пишет «Красная звезда», полет проведут в рамках Договора по открытому небу. Самолет наблюдения АН-130Н совершит полет с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту, на борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют параметры полета и применение аппаратуры, передает ТАСС.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из договора. Москва намерена добиваться твердых гарантий выполнения государствами, оставшимися в ДОН, их обязательств.