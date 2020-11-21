В Швеции обвинили Саакашвили во лжи за поиск «агентов России»

Шведский депутат Бьорн Содер, который наблюдал за выборами в парламент Грузии 31 октября в составе миссии ПА ОБСЕ, обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во лжи за слова о «влиянии России» на выводы международных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Теория Саакашвили о том, что Россия была так или иначе вовлечена в процесс и управляла миссиями (международных наблюдателей) – это ложь и оскорбление парламентариев, которые не жалеют энергии для поддержки демократических процессов в Европе», – цитирует его слова портал imedinews.ge.

По словам шведского политика, такие подходы Саакашвили и его «Единого национального движения» свидетельствуют об «авторитарных мировоззрениях и являются неевропейскими».

Как отметил Бьорн Содер, выборы в Грузии «не были идеальными», но в целом – «свободными и демократичными».

«Их итоги не должны вызывать никаких сомнений», – заявил он.

Нападки со стороны Саакашвили шведский депутат назвал «полностью безосновательными и неприемлемыми».

«Саакашвили не готов принять вердикт, который ему вынес народ Грузии. Более того, он пал до оскорблений и нереалистичных обвинений», – заявил Содер.

«Безответственно и бессмысленно обвинять европейских законодателей в связях с Кремлем», – добавил представитель Стокгольма.

Содер потребовал от экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ «незамедлительных извинений».

Ранее Саакашвили назвал голландского евродепутата Тини Кокса «агентом России». Экс-президент сказал, что «Кокс – агент России, и все знают, что его уже два десятилетия кормят русские». «Какая разница, кто напишет отчет – ФСБ или Кокс?», – заявил экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Тини Кокс возглавлял миссию наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборах в парламент Грузии 31 октября. Заявление Саакашвили осудил президент ПАСЕ бельгиец Рик Демс.