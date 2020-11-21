Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 21 ноября 2020, 01:56 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус ниже ноля. Во второй половине дня температура воздуха в столице поднимется до ноля градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 2 м/с. Ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица, следует из данных на сайте Росгидромета.

