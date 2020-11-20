В Армении смягчили режим военного положения

В Армении приостановили часть ограничений по военному положению, затрагивающих свободу выражения мнений и публикаций в СМИ, об этом сообщил Конституционный суд страны.

Решение КС принято на основании обращения защитника прав человека Армана Татояна, сообщили в пресс-службе суда, передает РИА «Новости».

«До принятия окончательного решения по обращению защитника прав человека приостанавливаются действия двух пунктов приложения к решению правительства о введении с 27 сентября военного положения», – отметили в КС.

Запрет временно устранили на «публикацию передач, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и Республики Арцах». «Приостановлено также действие пункта, согласно которому запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность должностных лиц, органов госуправления и местного самоуправления, направленную на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности», – добавили в КС.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что исход конфликта в Карабахе поверг в шок армянское общество и стал главной социально-политической причиной протестов в Ереване.