Алиев пообещал Путину обеспечить доступ армян к святыням в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в Карабахе для азербайджанцев и армян, заявил президент России Владимир Путин.

«Разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он тоже исходит из того, что азербайджанские власти возьмут все под контроль, обеспечат доступ к этим религиозным объектам представителей как армянской стороны, так и, разумеется, азербайджанской», – заявил Путин в ходе совещания по российской миротворческой миссии в Карабахе, передает РИА «Новости».

Также на совещании с докладом выступил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. «Один из них находится в зоне вашего контроля – один из старейших христианских монастырей. Здесь тоже нужно обеспечить доступ как армян, так и азербайджанцев. И в Азербайджане тоже есть христиане, причем это тоже одна из древних христианских церквей. Надо это все иметь в виду и в контакте с обеими сторонами наладить необходимый режим работы», – сказал ему Путин.

Президент подчеркнул, что вопрос защиты памятников и святынь в Карабахе очень важен. «Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное нравственное человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО. Рассчитываем также на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов», – заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что у МИД России есть поручения по активной работе по всем этим направлениям.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы взяли под контроль в Карабахе храм Дадиванк. До этого в Сети публиковались сообщения, что жители Кельбаджарского района Азербайджана, ранее находившегося под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, выкапывают останки родных и снимают в храмах иконы.

14 ноября Армянская церковь заявляла об осквернении перешедшего под контроль Баку христианского собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуша. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Алиев в ходе беседы заверил, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.