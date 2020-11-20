В Кремле назвали главную для Путина тему обсуждения на G20

Для президента Владимира Путина главными вопросами для обсуждения на саммите G20 станут борьба с коронавирусом и минимизация последствий пандемии для экономики, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «в этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире», передает РИА «Новости».

Между тем пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин примет участие в саммите «Двадцатки» в субботу в режиме видеоконференции, «лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли».

«Будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции», – говорится в сообщении.

Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

Как рассказала на брифинге в пятницу шерпа России в G20 Светлана Лукаш, шерпы стран «Двадцатки» уже четвертый день работают над проектом итоговой декларации, процесс идет сложно, так как не всегда легко договориться о совместных решениях и формулировках.

Она также сообщила, что онлайн-саммит G20 будет традиционно проходить в закрытом формате. Для прессы будут открыты вступительное слово и итоговая пресс-конференция.

Напомним, саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате.