В ОП представлен доклад о нарушениях прав российских журналистов за рубежом

Члены Общественной палаты (ОП) России представили доклад о нарушениях прав российских журналистов и СМИ за рубежом, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Прежде всего мы планируем передать доклад в Федеральное собрание России, Андрею Аркадьевичу Климову для работы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Также мы рассматриваем вариант передачи доклада и в профильные комитеты», – цитирует ТАСС Малькевича.

Авторами доклада являются член комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина и сам Малькевич, доклад приурочен к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября. В нем собрана информация о нарушениях прав российских СМИ и журналистов за рубежом с 2014 года.

«У нас есть конкретные предложения. Мы предлагаем обязать Министерство юстиции РФ, Генеральную прокуратуру, которые наделены правами и полномочиями представлять интересы России за рубежом, а также обязаны защищать права наших граждан, вести отдельную работу по отслеживанию подобных случаев», – отметил Малькевич, добавив, что необходимо увеличить финансирование этих ведомств, чтобы «они имели возможность заключать договоры с зарубежными юридическими компаниями и адвокатскими конторами для защиты журналистов».

Авторы доклада предлагают «жестче работать со СМИ-иноагентами на территории России посредством увеличения штрафов, блокировки в социальных сетях и взаимного сотрудничества». Кроме того, развитие собственных IT-площадок должно стать приоритетной целью в нацпроекте «Цифровая экономика», считает Малькевич.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов был учрежден Генассамблеей ООН 18 декабря 2013 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам нападений на журналистов и сотрудников СМИ.

Напомним, в Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала. Оператор получил сотрясение мозга. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, Россия возмущена бездействием правоохранительных органов США в отношении нападения на журналистов Первого канала в штате Филадельфия и требует тщательного расследования инцидента.