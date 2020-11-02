Путин оценил эффективность российской системы здравоохранения Меркель предупредила немцев о «тяжелых месяцах» из-за COVID-19 Психиатры разработали для россиян рекомендации на время коронавируса 2 ноября 2020, 17:03 Текст: Абдулла Шакиров

Психиатры из России разработали методические рекомендации по оказанию психологической и психотерапевтической помощи во время пандемии коронавируса, рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. «Наши психиатры разработали методические рекомендации по вопросам организации психологической и психотерапевтической помощи в период распространения коронавирусной инфекции, в том числе и для медицинских работников, которые находятся в весьма сложных на сегодняшний день условиях», – цитирует Мурашко РИА «Новости». Ранее исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации Любовь Виноградова заявила о росте депрессивных расстройств после карантина. В мае британские ученые описали вероятные расстройства психики на фоне коронавируса.

